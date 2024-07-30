Экс-форвард Манчестер Сити может оказаться в Ла Лиге. Он уже договорился с новым клубом

К своим 27 годам нигерийский нападающий Келечи Ихеаначо не покидал чемпионат Англии, но в ближайшее время он может это сделать.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, экс-форвард Манчестер Сити и Лестера достиг согласия в подписании с испанской Севильей. Нигерийцу осталось лишь прибыть в столицу Андалусии и пройти медосмотр.

Севилья же оформит этот трансфер совершенно бесплатно, так как Ихеаначо является свободным агентом после того, как 1 июля истек его контракт с Лестером.

В составе «лис» в 2017-2024 годах он провел 232 матча, в которых забил 61 гол. Несколько меньше, а именно 64 матча в 2015-2017 годах он сыграл в составе Манчестер Сити, за который отметился 21 забитым мячом.

Напомним, что ранее Севилья попрощалась с конкурентом Ихеаначо по позиции Юссефом Эн-Несири, который перешел в турецкий Фенербахче.