Экс-форвард Арсенала лоббирует переезд подопечного Артеты в Марсель

Форвард Арсенала Эдди Нкетиа близок к переезду в Марсель, но переговоры несколько утруднились. И тут на помощь провансальцам вышел бывший игрок «канониров».

Так, в Арсенале с Нкетиа пересекся Пьер-Эмерик Обамеянг, который сейчас представляет Марсель. И именно он пригласил 25-летнего форварда в команду Роберто Де Дзерби, о чём сам габонец сообщил в своём аккаунте в Х (ранее – Twitter).

Так, под одним из постов болельщик попросил Обамеянга поговорить с Нкетиа и поспособствовать переезду действующего «канонира» в Марсель, на что сам форвард ответил: «Уже сделано».

Déjà fait — AUBA⚡️ (@Auba) July 31, 2024

Добавляется, что французский клуб готов отдать за Нкетиа 20 миллионов евро, но Арсенал считает, что форвард стоит куда больше и не готов принимать предложение Марселя.

Сообщается, что Нкетиа уже согласовал пятилетний контракт с Марселем и выступает за переход в команду Роберто Де Дзерби. Марсель стремится завершить сделку и надеется убедить Арсенал своим последним предложением.