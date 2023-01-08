Экс-форвард "Аль-Наср" Абубакар сравнил Месси с Роналду

Бывший нападающий “Аль-Наср” Венсан Абубакар заявил, что нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси является более сильным футболистом, чем звездный форвард Саудовского клуба Криштиану Роналду.

“Я всегда думал, что Месси лучше Роналду, а после тренировки с Роналду понял, что оказался прав”, - приводит слова Абубакара Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что “Аль-Наср” расторг контракт с 30-летним Абубакаром для того, чтобы освободить место в заявке для Роналду.

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