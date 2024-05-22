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Экс-чемпион мира назвал свой счет в бою Фьюри - Усик и дал неожиданный прогноз на реванш

Новости бокса Сегодня, 09:14
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Экс-чемпион мира назвал свой счет в бою Фьюри - Усик и дал неожиданный прогноз на реванш Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери (25-4, 9 KO) рассказал, как оценил бой Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Также экс-чемпион считает, что у “Цыганского короля” есть все основания полагать, что он сможет выиграть матч-реванш.

"Каждый великий супертяж когда-то проигрывал. Если Фьюри победит в матче-реванше – а затем, возможно, сразится с ним в третий раз, – это очень укрепит его наследие. Уверен, что он способен выиграть реванш, первый бой был очень ровный.

При просмотре боя в прямом эфире я отдал семь из 12 раундов Усику и пять – Тайсону, и, конечно, записал нокдаун на Усика. Когда я пересматривал бой в на следующий день, у меня возник соблазн оценить его со счетом 6:6.

Несмотря на это, я искренне верю, что если бы Фьюри не оказался потрясен в восьмом раунде – стоячий нокдаун ему отсчитали в девятом – он бы победил. Когда боец получает такую травму, он не пытается выиграть раунды, как это было раньше, он пытается сначала восстановиться после травмы, что он и сделал. Фьюри выиграл 12-й раунд, показав невероятное мужество и отлично отбоксировав. Матч-реванш для него очень выгоден", – сказал Алгиери.

Напомним, 18 мая раздельным решением судей Усик одержал победу над британцем и стал обладателем поясов по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO. Украинец стал первым абсолютным чемпионом в хэвивейте за 25 лет.

В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун: британца от падения на ринг спасли только канаты и угол. Осенью боксеры должны провести повторный бой. Украинец согласился на реванш сразу после поединка в Эр-Рияде.

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