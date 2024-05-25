Экс-чемпион Италии определился с главным претендентом на пост главного тренера

Еще до конца этой недели Наполи может объявить о назначении нового тренера. Согласно данным ряда итальянских изданий им станет бывший наставник Интера и Челси Антонио Конте.

Ранее его уже связывали с работой на стадионе «Диего Армандо Марадона». Еще перед стартом этого сезона итальянский специалист мог возглавить чемпионов Италии, но тогда они сделали выбор в пользу Руди Гарсии.

После невероятного предыдущего сезона Наполи показал не самые удовлетворительные результаты в этом году и за год в команде сменили троих тренеров. Гарсии был уволен уже 14 ноября, и на его место был назначен Вальтер Мадзарри, но он руководил командой еще меньше и был заменен Франческо Кальцоной 19 февраля.

Согласно данным Sky Sport Italia, Конте опредил другую цель клуба, а именно тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини, который выиграл Лигу Европы. Считается, что клуб планирует сохранить тренера, хотя итальянец сам заявлял, что не прочь попробовать себя в другой команде.

Антонио Конте работал в ряде итальянских клубов, в том числе в Интере, Ювентусе и Аталанте. Также тренировал сборную Италии. На протяжении двух лет был главным тренером Челси, а до недавнего руководил Тоттенхэмом. Он четырежды выигрывал Серию А – трижды с Ювентусом и один раз с Интером. С Челси завоёвывал Кубок Англии и побеждал в Премьер-лиге.