Эконом-вариант. Реал не заплатит много за Кепу

«Реал» готов заплатить не более 20 млн евро за Кепу Аррисабалагу, сообщает The Sun. Более того, мадридцы бы хотели включить другого вратаря Андрея Лунина в эту сделку.

Напомним, что Кепа Аррисабалага проведет весь сезон-2023/2024 в аренде за «Реал». «Мадриду» пришлось прибегать к варианту с испанским вратарем, так как тяжелую травму получил Тибо Куртуа. Бельгиец, скорее всего, пропустит весь нынешний сезон. В перспективы же Андрея Лунина как основного вратаря в мадридском клубе не поверили. Он сыграл два матча на самом старте сезона, после чего место в воротах занял Кепа.

Сам Кепа хотел бы остаться в «Реале». Но нельзя сказать, что его статистика впечатляет. Он пропустил 10 голов в 12 матчах и выдал пять «сухарей».

Ранее стало известно, что Родриго в ближайшие дни подпишет новый контракт с «Реалом».