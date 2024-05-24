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Его теперь просто не узнать! Салах шокировал своим новым иммиджем

Новости футбола Сегодня, 06:51
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Его теперь просто не узнать! Салах шокировал своим новым иммиджем bbc.com

После матча с Вулверхэмптоном (2:0) Ливерпуль ушел в отпуск, а уже летом будет готовиться к новому сезону под руководством Арне Слота.

Звезда Ливерпуля Мохамед Салах в отпуске решил кардинально изменить иммидж. Сегодня египетский футболист запостил фотографию, где он уже без своих легендарных кучерей. Салах побрился практически налысо и его теперь сложно узнать.

В сети отмечают, что даже в молодости, когда Салах играл за Базель и Эраб Контракторс, и еще не обладал своей легендарной шевелюрой, на его головы было больше волос.

В завершившемся сезоне Салах сыграл во всех турнирах 44 матча, в которых забил 25 голов и сделал 14 ассистов.

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