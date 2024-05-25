Египетский Аль-Ахли стал сильнейшей командой Африки пятый год подряд

Египетский Аль-Ахли и Эсперанс из Туниса встречались в финале африканской Лиги Чемпионов КАФ. В первом матче команды сыграли в нулевую ничью.

Команда из Каира играла ответный поединок на домашнем стадионе и пыталась защитить титул сильнейшей команды Африки, который она завоевывала четыре года подряд.

Коллектив из столицы Египта добыл победу благодаря автоголу оппонентов в самом начале встречи - на 4-й минуте. Гости из Туниса не смогли отыграться за все оставшееся время.

Аль-Ахли выиграл африканскую Лигу Чемпионов КАФ пятый год подряд. В общей сложности этот успех стал для египтян 12-м в истории при пяти поражениях в финалах. Эсперанс побеждал в ЛЧ четыре раза и проиграл в пятом для себя финале.