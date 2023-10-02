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Эффект Месси: билеты на матчи Интер Майами продают по сумасшедшим ценам

Новости футбола Сегодня, 02:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Эффект Месси: билеты на матчи Интер Майами продают по сумасшедшим ценам Фото: твиттер Интер Майами/Автор неизвестен

После прихода Лионеля Месси в "Интер Майами" заметно выросло число болельщиков, которые хотят посетить матчи команды.

Вместе с ростом популярности клуба взлетели и цены на абонементы на сезон 2024 года, сообщает Marca.

Самый недорогой билет на матчи "Интер Майами", который раньше стоил 25 долларов, теперь продается за 280 долларов.

Несмотря на такой скачок цен, все равно наблюдается огромный спрос на возможность вживую посмотреть за игрой Месси. Количество заявок на абонементы выросло на 1215%.

По данным источника, цены на абонементы в разных секциях также значительно увеличились. Если раньше один из таких пропусков на сезон стоил 3,6 тысячи долларов, теперь будет стоить 7,65 тысячи долларов. Таким образом, фанат должен заплатить около 450 долларов за игру.

Самые эксклюзивные места в первом ряду на восточной стороне стадиона продают за 13 тысяч долларов. Вместе с билетом болельщик получает доступ в VIP-зону. В то же время, на западной стороне доступны более дорогие места, цена которых составляет почти 46 тысяч долларов за сезон. Во время посещения матчей фанатам предлагают напитки и еду.

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