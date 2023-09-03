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Едва не привез два гола: Мудрика жестко раскритиковали в Англии. ВИДЕО

Новости футбола Сегодня, 05:07
Едва не привез два гола: Мудрика жестко раскритиковали в Англии Фото: твиттер Челси

Легенда сборной Англии и Астон Виллы Габриэль Агбонлахор крайне возмущен игрой украинского атакующего полузащитника Челси Михаила Мудрика.

Украинцу досталось после поражения “синих” в матче 4-го тура чемпионата Англии против Ноттингем Форест (0:1). В этой игре вингер появился на поле на последние 15 минут, но успел запомниться ошибочными действиями.

“Они приобрели множество игроков среднего уровня. Мудрик вышел на поле и едва не привез два гола. Он был абсолютно неэффективен. У него 19 игр и ни одного гола. У команды нет своего стиля игры. Может быть, Почеттино может думать, что у него есть время для продолжения поражений, но посмотрим, дадут ли ему это время болельщики”, - сказал Агбонлахор в интервью для talkSPORT.

Напомним, что игрок сборной Украины перебрался из Шахтера в Челси в январе 2023 года.

Его контракт с клубом рассчитан до 2031.

В прошлом сезоне он отметился двумя результативными передачами, но голов не забивал. Единственный свой мяч Мудрик забил во время летнего тренировочного сбора в США в ворота Брайтона.

Стивен Перес Стивен Перес эксперт Dailysports
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