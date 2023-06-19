Эдуар Менди близок к уходу из "Челси"

Сенегальский вратарь “Челси” Эдуар Менди близок к переходу в “Аль-Ахли”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский клуб согласовал с вратарем условия личного контракта. Для завершения сделки клубам осталось договориться о сумме трансфера.

В нынешнем сезоне 31-летний Менди провел за “Челси” 12 матчей и пропустил 17 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.