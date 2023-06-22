Эдин Джеко перешел в турецкий топ-клуб

Пресс-служба стамбульского “Фенербахче” на официальном сайте объявила о переходе нападающего миланского “Интера” и сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко.

Футболист подписал с турецким клубом контракт до лета 2025 года. Форвард достанется “Фенербахче” бесплатно, так как его контракт с итальянским клубом истекает 30 июня 2023 года.

37-летний Джеко выступал за “Интер” с 2021 года. Всего он провел за клуб 101 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за “Железничар”, “Теплице”, “Вольфсбург”, “Манчестер Сити” и “Рому”. За сборную Боснии и Герцеговины сыграл 129 матчей, забил 64 гола и отдал 26 результативных передач. 2-кратный чемпион Англии, чемпион Германии, обладатель Кубка Англии, 2-кратный обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, 2-кратный обладатель Суперкубка Италии.