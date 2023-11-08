Эдерсон установил рекорд Лиги чемпионов

Эдерсон, вратарь «Манчестер Сити», вошел в историю Лиги чемпионов.

Голкипер сборной Бразилии быстрее своих оппонентов по амплуа добыл 50 побед в рамках турнира.

Накануне чемпион Англии принимал дома “Янг Бойз” из Швейцарии и добыл победу со счетом 3:0. Эдерсон появился на поле с первых минут.

Победа позволила горожанам фактически выиграть группу G. Сейчас они лидируют с 12 очками после четырех матчей и уже точно сыграют на стадии плей-офф в следующем году.

Интересно, что на 50 побед в самом престижном клубном турнире Европы Эдерсону понадобилось сыграть всего 75 матчей.

До перехода в «Манчестер Сити» Эдерсон выиграл четыре матча чемпионата лиги с «Бенфикой».

Напомним, что Эдерсон в минувшем сезоне в составе «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов. “Горожане” обыграли в финале миланский «Интер».