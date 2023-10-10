Эден Азар завершил карьеру. Как на это отреагировал футбольный мир

Во вторник, 10 октября, Эден Азар объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Мы собрали реакцию футбольного мира на эту новость.

Челси выразил благодарность на этапе карьеры, который Эден Азар провел в их клубе.

Eden Hazard: one of the greatest to play the game.



Thank you for everything, and good luck in your retirement, @hazardeden10. 💙 pic.twitter.com/deaVYteI3U — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 10, 2023

Лига 1 напомнила болельщикам его эффектные действия, когда Азар выступал в команде Лилль.

Eden Hazard brought the magic from day one 🇧🇪🪄 pic.twitter.com/7FZJvmik9v — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 10, 2023

Также, не следует забывать, что у Азара был прекрасный дриблинг и владение мячом.

Never forget when Eden Hazard did THIS 🤯



(via @ChelseaFC) pic.twitter.com/UC9xoycKld — ESPN FC (@ESPNFC) October 10, 2023

Кроме того, не обходилось без смешных и веселых моментов в карьере бельгийца.

Throwback to this iconic Eden Hazard videopic.twitter.com/Rd5ouIoG9n — Troll Football (@TrollFootball) October 10, 2023

Однако для болельщиков эта новость стала неожиданностью и довольно грустным моментом.

EDEN HAZARD DID WHAT ?????????



Wtf have I woken up to pic.twitter.com/9qp8yIO3FZ — Janty (@CFC_Janty) October 10, 2023

Prime Hazard was phenomenal. pic.twitter.com/HflOnFwX2R — Mutai Hillary (@MutaiHillary_) October 10, 2023

Даже маленькие и юные болельщики увлекались игрой своего кумира и не сдерживали эмоций, когда встречались с ним.