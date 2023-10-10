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Эден Азар завершил профессиональную карьеру

Новости футбола Сегодня, 05:27
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Эден Азар завершил профессиональную карьеру Эден Азар завершил профессиональную карьеру

Звездный бельгийский футболист Эден Азар завершил профессиональную карьеру.

О своем решении бывший игрок мадридского “Реала” написал в социальных сетях.

По словам футболиста, он считает, что сейчас идеальный момент, чтобы завязать с большим футболом.

«Надо уметь слушать и говорить «стоп» в нужный момент. После 16 лет карьеры и более 700 сыгранных матчей я решил закончить свою профессиональную футбольную карьеру.

У меня получилось реализовать свою мечту и играть по всей Европе и миру. За свою карьеру я познакомился с прекрасными людьми, менеджерами, тренерами, товарищами по команде. Особенно хочу поблагодарить клубы, в которых я играл: «ЛОСК Лилль», «Челси» и «Реал» Мадрид.

Отдельно хочется сказать спасибо сборной Бельгии», — написал Азар.

Напомним, что в последние годы Азар редко появлялся на поле, а причиной тому были постоянные травмы футболиста. Недавно он решил завершить карьеру в сборной Бельгии, капитаном которой он был, теперь же он ушел и из клубного футбола.

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