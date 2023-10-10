Эден Азар ушел из футбола в 32 года: что о нем нужно знать

Бельгийский форвард Эден Азар объявил о завершении карьеры 10 октября.

Портал DailySports напоминает о том, каких высот в мировом футболе добился этот выдающийся футболист, последним клубом которого был мадридский “Реал”.

Свою профессиональную карьеру бельгиец начинал во французском “Лилле”, в составе которого он выиграл чемпионат Франции в 2011 году.

В 2012 году на Азара обратил внимание лондонский “Челси”, в котором провёл семь сезонов и стал одним из лидеров команды. Вместе с “аристократами” он выиграл два чемпионства Англии, два Кубка Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов.

В 2019 году Азар перебрался в мадридский “Реал”. Именно после переезда в Испанию его карьера пошла на спад, так как там он смог реализовать свой потенциал из-за частых травм. В составе мадридской команды он дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу чемпионов, дважды Суперкубок Испании, Кубок Испании и дважды Суперкубок УЕФА.

Эден Азар является ключевой персоной в истории сборной Бельгии. В составе национальной команды он провел 126 матчей, забив 33 гола. Он является обладателем бронзовых медалей чемпионата мира в 2018 году.