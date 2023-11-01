Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Звездный бельгийский футболист Эден Азар рассказал о том, чем занимается после завершения футбольной карьеры.

По словам бывшего игрока “Челси” и “Реала”, теперь у него есть больше времени, чтобы побыть с семьей.

«Все идеально. Я наслаждаюсь жизнью, провожу время с семьей и детьми. Я достиг того, что хотел, и это прекрасная жизнь.

Конечно, я наблюдаю за футболом, мои дети играют в футбол. Когда могу, смотрю телевизор, и также занимаюсь другими делами.

В настоящее время мне не скучно без футбола, и это хорошо. Посмотрим, что будет через несколько месяцев», – приводит слова Азара Eurosport.

Напомним, что 10 октября Азар объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.

Его последним клубом стал мадридский «Реал», в составе которого он провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 ассистов.

В прошлом сезоне бывший капитан сборной Бельгии сыграл 10 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.