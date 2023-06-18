Эден Азар прокомментировал слухи о скором завершении карьеры

Бельгийский нападающий Эден Азар заявил, что он не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

“Я пока не принял решение. После трех сложных лет я хочу поехать в отпуск и провести время с моей семьей. В последние несколько дней мы прочитали много слухов о моем будущем. Могу сказать, что я все еще чувствую себя способным играть на высоком уровне. Но с другой стороны я отдыхал два или три года. У меня осталось еще много энергии”, - приводит слова Азара RTBF.be.

32-летний Азар некоторое время назад покинул “Реал” и теперь является свободным агентом. Ранее он играл за “Лилль” и “Челси”.