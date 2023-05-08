Эден Азар может вскоре завершить карьеру

Бельгийский нападающий мадридского “Реала” Эден Азар задумался о завершении карьеры, сообщает Relevo.

По сведениям источника, футболист может закончить выступления сразу после окончания контракта с королевским клубом летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что мадридцы надеются избавиться от бельгийца, но по нему нет предложений из-за его высокой зарплаты и плохой формы.

В нынешнем сезоне 32-летний Азар провел за “Реал” девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Феерическая победа "Лиона", успехи ПСЖ и "Монако": результаты 34-го тура Лиги 1.