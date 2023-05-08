Эден Азар может вскоре завершить карьеру
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен
Бельгийский нападающий мадридского “Реала” Эден Азар задумался о завершении карьеры, сообщает Relevo.
По сведениям источника, футболист может закончить выступления сразу после окончания контракта с королевским клубом летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что мадридцы надеются избавиться от бельгийца, но по нему нет предложений из-за его высокой зарплаты и плохой формы.
В нынешнем сезоне 32-летний Азар провел за “Реал” девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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