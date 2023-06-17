Эден Азар близок к завершению карьеры
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен
Бельгийский нападающий Эден Азар может завершить карьеру, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют несколько клубов из Североамериканской лиги МЛС, а также бельгийский “Моленбек”.
Впрочем, бельгиец не хочет переезжать из Мадрида, поэтому склоняется к варианту ухода из футбола.
Напомним, что 32-летний Азар некоторое время назад покинул “Реал” и теперь является свободным агентом.
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