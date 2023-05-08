Эдегор повторил достижение Фабрегаса в АПЛ

Норвежский полузащитник “Арсенала” Мартин Эдегор забил 15-й гол в нынешнем сезоне в чемпионате Англии.

По этому показателю он повторил достижение испанского экс-хавбека "канониров Сеска Фабрегаса, который забил столько же голов в сезоне-2009/2010.

Эдегор перешел в “Арсенал” летом 2021 года из “Реала” на правах аренды за два миллиона евро. Спустя год лондонский клуб выкупил норвежца за 35 миллионов евро. Контракт 24-летнего Эдегора с клубом действует до лета 2025 года.

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