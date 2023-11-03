Эдди Хирн хочет провести в декабре бой между Джошуа и Нганну
Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном бое между бывшим чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа и бывшим чемпионом UFC Френсисом Нганну.
В интервью Boxing News+ Хирн заявил, что они могли бы провести этот бой 23 декабря.
"Мы всё равно рассматриваем эту дату для Джошуа. Поэтому, возможно, я обращусь к его команде и просто скажу: "Слушайте, если вам нужен соперник для Френсиса Нганну, Эй Джей готов на 23 декабря". Нет проблем вообще", - говорит он.
Кроме того, их план перед прошлой субботой заключался в том, чтобы провести бой в декабре или январе и сразиться с Деонтеем Уайлдером. Они всё еще планируют это, но сегодня Хирн обратился к команде Нганну, чтобы просто сказать:
"Если мы входим в ваши планы, дайте мне знать. Если нет, не беспокойтесь об этом, мы просто продолжим делать то, что планировали".
Также он даже не обсуждал с Энтони Джошуа бой с Нганну. Но его совет - принять поединок сразу.
Промоутер Эдди Хирн поделился мнением о потенциальном бое между своим подопечным Энтони Джошуа и Френсисом Нганну. Он считает, что этот поединок затмит бой за абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри.
Напомним, что Тайсон Фьюри одержал победу над Френсисом Нганну решением судей в последнем поединке. И следующий бой должен провести с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.