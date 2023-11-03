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Эдди Хирн хочет провести в декабре бой между Джошуа и Нганну

Новости бокса Сегодня, 15:38
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Эдди Хирн хочет провести в декабре бой между Джошуа и Нганну Эдди Хирн хочет провести в декабре бой между Джошуа и Нганну

Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном бое между бывшим чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа и бывшим чемпионом UFC Френсисом Нганну.

В интервью Boxing News+ Хирн заявил, что они могли бы провести этот бой 23 декабря.

"Мы всё равно рассматриваем эту дату для Джошуа. Поэтому, возможно, я обращусь к его команде и просто скажу: "Слушайте, если вам нужен соперник для Френсиса Нганну, Эй Джей готов на 23 декабря". Нет проблем вообще", - говорит он.

Кроме того, их план перед прошлой субботой заключался в том, чтобы провести бой в декабре или январе и сразиться с Деонтеем Уайлдером. Они всё еще планируют это, но сегодня Хирн обратился к команде Нганну, чтобы просто сказать:

"Если мы входим в ваши планы, дайте мне знать. Если нет, не беспокойтесь об этом, мы просто продолжим делать то, что планировали".

Также он даже не обсуждал с Энтони Джошуа бой с Нганну. Но его совет - принять поединок сразу.

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением о потенциальном бое между своим подопечным Энтони Джошуа и Френсисом Нганну. Он считает, что этот поединок затмит бой за абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри.

Напомним, что Тайсон Фьюри одержал победу над Френсисом Нганну решением судей в последнем поединке. И следующий бой должен провести с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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