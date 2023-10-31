Джуд Беллингем - фаворит на Золотой мяч 2024

Портал Goal опубликовал свой промежуточный рейтинг фаворитов на "Золотой мяч" 2024 года по своей версии.

"Гонка обещает быть напряженной. Вместе с обычными взлетами и падениями внутреннего европейского сезона эта кампания позволит увидеть большинство лучших игроков мира на международных турнирах, включая Чемпионат Европы, Кубок Америки и Кубок африканских наций", - пишут на сайте.

Рейтинг фаворитов на "Золотой мяч" 2024 по версии Goal:

Джуд Беллингем («Реал»); Килиан Мбаппе («ПСЖ»); Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»); Гарри Кейн («Бавария»); Мохамед Салах («Ливерпуль»); Родриго («Манчестер Сити»); Хулиан Альварес («Манчестер Сити»); Винисиус Жуниор («Реал»); Букайо Сака («Арсенал»); Бернарду Силва («Манчестер Сити»); Антуан Гризманн («Атлетико»); Лаутаро Мартинес («Интер»); Джамал Мусиала («Бавария»); Роберт Левандовски («Барселона»); Криштиану Роналду («Аль-Наср»); Лерой Сане («Бавария»); Деклан Райс («Арсенал»); Виктор Осимхен («Наполи»); Лионель Месси («Интер» Майами); Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

Аргентинский футболист Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" 2023. Для нападающего Интер Майами это рекордный восьмой трофей лучшего футболиста мира. Приз Месси вручал легендарный английский полузащитник Дэвид Бекхэм, который в настоящее время владеет Интер Майами.

В опросе на лучшего игрока мира он обогнал норвежского нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда и французского форварда Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе.