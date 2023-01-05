Джорджина ярко отреагировала на переход Роналду в "Аль-Наср"

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего Криштиану Роналду, поделилась мнением о переходе футболиста в саудовский клуб “Аль-Наср”.

“Большое спасибо Саудовской Аравии за такой замечательный прием. Мы очень взволнованы этим новым приключением с ”Аль-Наср". Мы хотели бы поблагодарить всех, кто сделал это возможным. Я очень рад видеть Криштиану таким взволнованным. Вместе с ним мы идем рука об руку в одном направлении к светлому будущему.

Наша прекрасная семья всегда вместе", - написала Джорджина в своем инстаграме.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” бесплатно, так как являлся свободным агентом. Стороны заключили контракт до лета 2025 года. Зарплата форварда составит порядка 200 миллионов евро в год.

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