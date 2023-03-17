Джорджина Родригес вспомнила, как потеряла ребенка

Возлюбленная форварда “Аль-Насра” Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась эмоциями после смерти своего новорожденного сына.

“На меня подписано более 40 миллионов человек, но никто не знает, что я чувствую. Все мгновения жизни, будь то хорошие или плохие, пришли ко мне одновременно в этом году ... Но я продолжу идти вперед, потому что у меня есть причины для этого, и я сильна”, - сказала она.

Также девушка отметила, что Криштиану мотивировал ее оставаться сильной и двигаться дальше.

“Сейчас моя семья и мои дети - мой приоритет. Я благодарна и очень счастлива”, - добавила она.

Ужасная беда в семье футболиста произошла в апреле 2022 года, когда Родригес и Роналду ожидали близнецов, но выжила только девочка.