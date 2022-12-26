Джорджина подарила Роналду Rolls-Royce на Рождество (фото)

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес подарила своему возлюбленному роскошный Rolls-Royce на Рождество.

Подарком футболист похвастался в своих социальных сетях.

На фото видно, что Джорджина украсила автомобиль красным бантом.

“Спасибо, моя любовь”, - подписал фотографию капитан сборной Португалии.

В то же время сама Джорджина показала в сети видео, на котором запечатлен момент вручения подарка.

Примечательно, что Rolls Royce Dawn стоит в салоне 428 тысяч долларов.