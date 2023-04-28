Джорджина отреагировала на слухи о возможном разладе с Роналду

Джорджина Родригес, девушка нападающего “Аль-Насра” и сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала информацию об ухудшении отношений между ней и футболистом.

“Завистники придумывают слухи, распускаются сплетни, а идиоты верят им”, - написала испанка в сториз своего инстаграма.

Родригес и Роналду состоят в отношениях с 2018 года. У них есть двое общих детей - дочери Алана Мартина и Белла Эмеральда. Также у португальца есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей, - Криштиану-младший, Ева и Матео.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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