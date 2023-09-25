Джон Терри может стать спортивным директором в клубе Саудовской Аравии

Бывший футболист Челси Джон Терри может стать спортивным директором клуба Аль-Шабаб, сообщает Sports Zone.

Джон Терри собирается пойти по пути Стивена Джеррарда и отправиться в Саудовскую Аравию, чтобы присоединиться к команде Профессиональной лиги Саудовской Аравии Аль-Шабаб и занять должность спортивного директора.

Пока Аль-Шабаб борется за места в нижней половине турнирной таблицы, имея всего восемь очков в первых семи играх. В пятницу они встретятся с гигантом Аль-Хилал в матче Про Лиги Саудовской Аравии.

Напомним, что Джон Терри дебютировал в основном составе Челси 28 октября 1998 года в матче Кубка английской Лиги с Астон Виллой. Матч завершился вничью, а сам Джон вышел на замену в концовке матча. Впервые в стартовом составе он вышел в этом же сезоне, в матче третьего раунда розыгрыша Кубка Англии, когда Челси победил Олдхэм Атлетик.

Также Терри ранее работал ассистентом тренера в Астон Вилле и Лидс Юнайтед, сейчас работает в академии Челси. Однако 42-летний англичанин отказался принять должность менеджера, поскольку хотел присоединиться к клубу на краткосрочной основе.