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Джон Терри хочет приобрести акции Челси

Новости футбола Сегодня, 04:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Джон Терри хочет приобрести акции Челси Джон Терри хочет приобрести акции Челси

Интерес защитника сборной Англии Джона Терри к приобретению акций своего бывшего клуба «Челси» усиливается.

Согласно сообщению The Telegraph, легенда английского футбола намерен приобрести 10% акций лондонского клуба.

По данным источников, Джон Терри был включен в список инвесторов, выразивших желание стать собственниками части акций “аристократов”.

Отметим, что в данный момент Терри остается без работы. Летом была информация о его возможном назначении на должность главного тренера «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии, хотя до сих пор она не подтвердилась.

Терри многие годы был лидером и капитаном “Челси”. Он защищал цвета клуба с 1998 по 2017 годы. В составе команды он пять раз становился чемпионом и обладателем Кубка Англии, трижды побеждал в Кубке английской лиги, а также один раз выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Карьеру он завершил в сезоне 2017/2018. Его последней командой была “Астон Вилла”.

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