Джокович совершил камбек во втором сете и пробился в полуфинал Олимпиады-2024

Вторая ракетка мира Новак Джокович стал последним полуфиналистом одинчного олимпийского турнира у мужчин в Париже.

В четвертьфинальном матче легендарный сербский теннисист переиграл представителя Греции Стефаноса Циципаса, который занимает 11-е место в мировом рейтинге.

Первый сет Джокович выиграл без каких-либо проблем. Сербский спортсмен реализовал брейк-пойнт в четвертом гейме и довел сет до победы 6:3.

А вот уже во втором сете Циципас начал просто невероятно и вел со счетом 4:0. Но 37-летнему сербу удалось переломить ход игры и перевести сет в тай-брейк, где он был сильнее со счетом 7:3.

В полуфинале Джокович сыграет против итальянца Лоренцо Музетти. Недавно он уже играл против него в полуфинале Уимблдона-2024. Тогда серб выиграл в трех сетах.

В еще одном полуфинале Карлос Алькарас сыграет против канадца Феликса Оже Альяссима.

Добавим, что Джокович никогда в карьере не выигрывал Олимпиаду.