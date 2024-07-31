Джокович без особых проблем пробился в четвертьфинал Олимпиады-2024

Легендарный Новак Джокович продолжает свое шествие к финалу Олимпиады-2024.

Сегодня опытный сербский теннисист, который занимат второе место в мировом рейтинге, без проблем в 1/8 финала переиграл 70-ю ракетку мира – немца Доминика Кепфера.

Однако стоит отдать должное Кепферу, который в первом сете сумел навязать борьбу Джоковичу. Кепфер сумел реализовать один брейк-пойнт, но в решающий момент проиграл гейм на своей подаче и проиграл 5:7. А вот уже во втором сете Джокович довольно легко выиграл 6:3.

Следующим соперником 37-летнего серба будет грек Стефанос Циципас.

Напомним, в 1/16 финала Джокович выбил не менее легендарного Рафаэля Надаля.