Джилардино утвержден главным тренером клуба Серии Б

Бывший игрок сборной Италии Альберто Джилардино утвержден главным тренером “Дженоа”, который в этом сезоне выступает в Серии Б.

Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Отметим, что в последнее время 40-летний итальянец исполнял обязанности главного тренера генуэзцев.

Всего под его руководством команда провела четыре матча, в которых набрала 10 очков. По итогам 19 туров “Дженоа” идет в турнирной таблице на третьем месте, отставая от лидера на три балла.