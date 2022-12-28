Джилардино утвержден главным тренером клуба Серии Б
Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: сайт Дженоа/Автор неизвестен
Бывший игрок сборной Италии Альберто Джилардино утвержден главным тренером “Дженоа”, который в этом сезоне выступает в Серии Б.
Об этом сообщили на официальном сайте команды.
Отметим, что в последнее время 40-летний итальянец исполнял обязанности главного тренера генуэзцев.
Всего под его руководством команда провела четыре матча, в которых набрала 10 очков. По итогам 19 туров “Дженоа” идет в турнирной таблице на третьем месте, отставая от лидера на три балла.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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