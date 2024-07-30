Джервонта Дэвис нашел нового соперника после отказа Ломаченко боксировать

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис нашел себе следующего соперника, после отказа Василия Ломаченко выходить на ринг против него.

По информации IFL TV, Джервонта проведет объединенный титульный бой против чемпиона мира в легком весе по версии WBC Шакура Стивенсона.

Отмечается, что боксеры уже договорились о бое, который предварительно должен состояться в американском Лас-Вегасе. Дата проведения мегафайта – 23 ноября 2024 года.

TANK VS SHAK UNIFICATION SET FOR NOV. 23 ‼️



Gervonta Davis and Shakur Stevenson are set to clash in a unified lightweight world title fight in Las Vegas on Nov. 23 🥊



Who do you think wins? 🤔#TankStevenson | #BoxingNews | #Boxing | #BoxingFans pic.twitter.com/Zm11UQV6Jv — IFL TV (@IFLTV) July 30, 2024

Напомним, что Джервонта должен был провести объединенный бой с Ломаченко, однако украинец отказался боксировать до конца этого года.

К слову, в июне Дэвис одолел своего соотечественника Фрэнка Мартина. Претендент отлично начал бой, но потерял темп еще до середины поединка. В восьмом раунде он задержался у канатов, что позволило чемпиону его нокаутировать.