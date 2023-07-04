Джеррард зовет в Саудовскую Аравию экс-одноклубника по "Ливерпулю"

Новый наставник саудовского "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард уже начал работать над тем, чтобы усилить состав команды.

На днях английский специалист изъявил желание пригласить в свой клуб бразильского полузащитника "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо.

По информации журналиста Бена Джейкобса, приобретение Коутиньо стало для Джеррарда приоритетным и он настаивает на этом трансфере.

При этом позиция самого бывшего игрока сборной Бразилии пока остается неизвестной.

Отметим, что бразилец играл вместе с легендарным британцем в “Ливерпуле”, а сейчас он выступает в составе “Астон Виллы”.

В английский клуб Коутиньо перебрался из "Барселоны" в 2022 году за сумму € 20 млн. По условиям соглашения, каталонскому клубу положены 50% от суммы следующего трансфера игрока.

В сезоне 2022/2023 Коутиньо сыграл в чемпионате Англии 20 матчей, в которых забил один гол.

Его соглашение с "Астон Виллой" действительно до июня 2026 года.

По данным интернет-портала Transfermarkt, сейчас футболист оценивается в 10 миллионов евро.