Джеррард прокомментировал слухи о переезде на Ближний Восток

Известный английский тренер Стивен Джеррард прокомментировал слухи о своем переезде на Ближний Восток.

Ранее СМИ писали о возможной работе специалиста в клубе чемпионата Саудовской Аравии.

По словам Джеррарда, многое, что появляется в прессе, не соответствует действительности.

В частности, интерес к наставнику проявлял “Аль-Иттифак”.

Последним клубом Джеррарда была “Астон Вилла”.