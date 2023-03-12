Джеррард получил предложение из Турции

Стивен Джеррард может возглавить “Трабзонспор”, сообщает Mirror.

По сведениям источника, турецкий клуб предлагает английскому специалисту пост главного тренера. Джеррард уже посещал Стамбул, чтобы провести переговоры на месте.

“Трабзонспор”, набрав в 24 матчах 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

42-летний Джеррард в данный момент является безработным. Ранее он тренировал “Астон Виллу”, “Рейнджерс” и юношескую команду “Ливерпуля”.

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