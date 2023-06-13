Бывший тренер "Астон Виллы" и "Рейнджерс" Стивен Джеррард отправится работать в Саудовскую Аравию.

Как пишет журналист Николо Скира, его пригласил местный "Аль-Иттифак".

Ранее в услугах тренера были заинтересованы греческий "Олимпиакос" и турецкий "Трабзонспор".

Напомним, что Джеррард остается без работы с осени прошлого года, когда его уволили из "Астон Виллы".