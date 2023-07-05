Джеррард готовит два топ-трансфера для "Аль-Иттифака"

Главный тренер саудовского клуба "Аль-Иттифак" Стивен Джеррард продолжает думать над тем, какими игроками можно усилить состав своей новой команды.

Как пишет источник, в ближайшее время специалист намерен пригласить в Саудовскую Аравию полузащитника "Ливерпуля" Джордана Хендерсона.

По информации британской прессы, также в сферу интересов Джеррарда попал нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг.

Оба футболиста могут стать первыми игроками, которых английский наставник попытается привлечь в "Аль-Иттифак".

Интересно, что Джеррард и Хендерсон играли вместе в “Ливерпуле”. Текущий контракт капитана “Ливерпуля” с мерсисайдцами рассчитан до лета 2024 года.

Пока неизвестно, готов ли сам 33-летний Хендерсон перебраться на Ближний Восток этим летом. В то же время габонский форвард точно будет рассматривать вариант, так как в “Челси” на него не рассчитывают.

В прошлом сезоне Хендерсон провел 35 матчей в английской Премьер-лиге и отдал две результативные передачи. В то же время Обамеянг сыграл за "Челси" 15 матчей и забил один гол.