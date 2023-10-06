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Джером Боатенг не вернется в Баварию

Новости футбола Сегодня, 16:42
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Джером Боатенг не вернется в Баварию Джером Боатенг не вернется в Баварию

Центральный защитник Джером Боатенг не вернется в “Баварию” из-за возможных протестов болельщиков, сообщает Gol.

Представители "Баварии" подтвердили, что Джером Боатенг не вернется в мюнхенскую команду. Боатенг, являющийся свободным агентом, тренировался с "Баварией" весь прошлый неделю, несмотря на слухи о возможном возвращении из-за проблем с центральными защитниками в команде Тухеля.

Клуб столкнулся с критикой за попытку заключить новое соглашение с игроком, несмотря на то, что Боатенг находится в настоящее время вовлечен в судебное дело, связанное с домашним насилием. Болельщики даже угрожали не посещать матч "Баварии" против "Фрайбурга", если мюнхенская команда не прекратит переговоры с немецким защитником до вечера субботы.

Джером Боатенг выступал за "Баварию" с 2011 по 2021 год. За время своего пребывания в клубе он сыграл в 363 матчах, забил 10 голов и сделал 25 голевых передач. Он также провел 76 матчей в составе сборной Германии, забив один гол.

"Бавария" также заявила, что центральные защитники Ким Мин-Дже, Дайот Упамекано и Маттейс де Лигт скоро вернутся. Однако это ожидается после международного перерыва.

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