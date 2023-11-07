Джеймс Харден вернулся на площадку и дебютировал за Клипперс

У ночь с понедельника, 6 ноября, на вторник, 7 ноября, "Клипперс" сыграли на выезде против "Нью-Йорк Никс". Лос-Анджелес потерпел поражение со счетом 97-111.

Однак в этой игре вернулся на площадку и дебютировал за новую команду Джеймс Харден. Джеймс провел на площадке 31 минуту, набрав 17 очков, 3 подбора и 6 передач. Для Хардена это был первый матч в новом сезоне.

Он также прокомментировал свое возвращение и заявил, что чувствует себя немного странно.

"Я чувствовал себя немного странно. У меня не было ни одной предсезонной игры, не было возможности принять участие в полноценном тренировочном лагере, ничего из этого. Я пытался руководствоваться своими баскетбольными инстинктами и тем, что делал в последние несколько лет. Я просто вышел на площадку, играл в баскетбол, пытался читать игру и упростить жизнь для всех остальных", - сказал баскетболист в комментарии ESPN.

В январе 2021 года в результате четырехсторонней сделки с обменом, звездный защитник перешел из "Хьюстон Рокетс" в "Бруклин Нетс" — в сделке также участвовали клубы "Индиана Пейсерс" и "Кливленд Кавальерс". 10 февраля 2022 года стало известно о переходе Джеймса Хардена в команду "Филадельфия Сиксерс" в результате двустороннего обмена между франшизами. Ранее его обменяли из "Филадельфии" в "Клипперс".