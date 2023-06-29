Джейми Варди дал ответ на выгодное предложение из Саудовской Аравии

Нападающий “Лестера” и сборной Англии Джейми Варди отказался переезжать в Саудовскую Аравию, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, один из саудовский клуб сделал футболисту выгодное в финансовом плане предложение. Впрочем, форвард ответил отказом, так как посчитал, что его семье будет некомфортно жить на Ближнем Востоке.

Напомним, что “Лестер” вылетел из Премьер-лиги и в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.

В минувшем сезоне 36-летний Варди провел за “Лестер” 42 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.