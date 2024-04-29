Джейлон Брансон обновил рекорд команды Нью-Йорк Никс

Баскетболист Нью-Йорк Никс установил рекорд команды в плей-офф НБА, сообщает ESPN.

Вечером, 28 апреля, Никс обыграла Филадельфия Сиккерс со счетом 97:92. В этой игре Джейлен Брансон набрал 47 очков. Он провел на площадке 43 минуты 32 секунды, четыре подбора и десять передач. Таким образом, Джейлен установил рекорд Никс по количеству набранных очков в матче плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежал Бернарду Кингу – в 1984 году он набрал за команду 46 очков.

Напомним, что Миннесота прошла следующий раунд плей-офф, который произошел во второй раз в их истории.

К слову, НБА назвала наставника команды Оклахома лучшим тренером этого сезона. Напомним, что команда Dailysports подготовила для вас расписание, результаты и сетку плей-офф НБА.