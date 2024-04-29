Джейлон Брансон обновил рекорд команды Нью-Йорк Никс
Новости баскетбола 29 апр 2024, 07:58
Фото: https://twitter.com/TheDunkCentral
Баскетболист Нью-Йорк Никс установил рекорд команды в плей-офф НБА, сообщает ESPN.
Вечером, 28 апреля, Никс обыграла Филадельфия Сиккерс со счетом 97:92. В этой игре Джейлен Брансон набрал 47 очков. Он провел на площадке 43 минуты 32 секунды, четыре подбора и десять передач. Таким образом, Джейлен установил рекорд Никс по количеству набранных очков в матче плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежал Бернарду Кингу – в 1984 году он набрал за команду 46 очков.
Напомним, что Миннесота прошла следующий раунд плей-офф, который произошел во второй раз в их истории.
К слову, НБА назвала наставника команды Оклахома лучшим тренером этого сезона. Напомним, что команда Dailysports подготовила для вас расписание, результаты и сетку плей-офф НБА.
Популярные новости
Новости снукера Сегодня, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей
Новости автоспорта Сегодня, 10:21 "Человек дождя". В этот день, ровно 30 лет назад погиб пилот Формулы 1 Айртон Сенна
Новости футбола Сегодня, 07:33 Хаос в Ман Юнайтед. Никто в клубе не готов взять на себя ответственность за будущее тен Хага
Новости футбола Сегодня, 05:06 В Боруссии Дортмунд обсуждают возможность возвращения Юргена Клоппа
Новости футбола 29 апр 2024, 16:42 Что-то новое. В сеть слили форму Арсенала на следующий сезон
Новости футбола 29 апр 2024, 10:30 Here we go! Ливерпуль и Фейенорд согласовали переход Слота
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:43 Стала известна первая полуфинальная пара теннисного турнира в Мадриде Новости футбола Сегодня, 17:24 Ударное выступление Санчо. Оценки игрков за матч Боруссия Дортмунд - ПСЖ Новости снукера Сегодня, 17:15 Падение титанов. O'Салливан и остальные топ-10 покинули ЧМ по снукеру до полуфиналов Новости футбола Сегодня, 16:57 Боруссия Дортмунд забирает у ПСЖ первый матч полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Новости снукера Сегодня, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости футбола Сегодня, 16:45 Марсель - Аталанта: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Новости баскетбола Сегодня, 16:44 Плей-офф Евролиги: определился первый участник финала четырех Новости футбола Сегодня, 16:20 Защитник ПСЖ не смог продолжить матч с Боруссией из-за травмы Новости футбола Сегодня, 15:59 Дубль Роналду помог выйти Ан-Насру в финал Кубка Саудовской Аравии Новости тенниса Сегодня, 15:53 Определилась вторая полуфинальная пара теннисного турнира WTA1000 в Мадриде
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Баскетбол 02 мая 2024 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Замалек – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 Футбол 02 мая 2024 Модерн Фьюче – Аль-Гаиш прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Челси – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года от Сергея Коваля