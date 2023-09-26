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Джейдону Санчо запретили пользоваться помещениями на базе Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 13:04
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Джейдону Санчо запретили пользоваться помещениями на базе Манчестер Юнайтед Джейдону Санчо запретили пользоваться помещениями на базе Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед не изменил своей позиции по отношению к Джейдону Санчо и ему запретили посещать помещение на базе клуба, сообщает Mirror.

Эрик Тэн Хаг после матча с Арсеналом заявил, что Санчо плохо работает на тренировках. На что английский вингер ответил, что его сделали козлом-отпущением. После этого футболист отказался извиняться перед главным тренером и его исключили из состава.

Все это время Санчо тренировался с Академией Манчестер Юнайтед, однако, как стало известно, ему запретили посещать помещение на базе клуба. Это включает в себя самые современные столовые, которыми пользуются звезды первой команды, а Санчо был вынужден есть вместе с игроками академии после его поразительной ссоры с Тэном Хэгом.

Сообщается, что вингер не доволен таким развитием событий. Однако он все равно не хочет извиняться перед Тэн Хагом. Источники сообщают, что ситуация между игроком и тренером зашла в тупик и не решится, пока Санчо не извинится.

К слову, Джейдон Санчо неожиданно удалил свой аккаунт в Инстаграмме.

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