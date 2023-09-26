Джейдону Санчо запретили пользоваться помещениями на базе Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед не изменил своей позиции по отношению к Джейдону Санчо и ему запретили посещать помещение на базе клуба, сообщает Mirror.

Эрик Тэн Хаг после матча с Арсеналом заявил, что Санчо плохо работает на тренировках. На что английский вингер ответил, что его сделали козлом-отпущением. После этого футболист отказался извиняться перед главным тренером и его исключили из состава.

Все это время Санчо тренировался с Академией Манчестер Юнайтед, однако, как стало известно, ему запретили посещать помещение на базе клуба. Это включает в себя самые современные столовые, которыми пользуются звезды первой команды, а Санчо был вынужден есть вместе с игроками академии после его поразительной ссоры с Тэном Хэгом.

Сообщается, что вингер не доволен таким развитием событий. Однако он все равно не хочет извиняться перед Тэн Хагом. Источники сообщают, что ситуация между игроком и тренером зашла в тупик и не решится, пока Санчо не извинится.

К слову, Джейдон Санчо неожиданно удалил свой аккаунт в Инстаграмме.