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Джейдон Санчо удалил свой аккаунт в Инстаграмме

Новости футбола Сегодня, 09:44
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Джейдон Санчо удалил свой аккаунт в Инстаграмме Джейдон Санчо удалил свой аккаунт в Инстаграмме

Вингер Манчестер Юнайтед удалил свой аккаунт в Инстаграмме.

Пользователи Инстаграм и журналисты заметили, что игрок Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо удалил свой аккаунт в этой соцсети.

Ранее Эрик Тэн Хаг говорил, что недоволен уровнем Санчо. Игрок в свою очередь считал, что долгое время был козлом отпущения. Манчестер Юнайтед принял сторону менеджера. Они поддерживают слова Тен Хага, которые он сказал после матча Арсенал – Манчестер Юнайтед. По информации источников, в клубе нечего добавить к сказанному. Это опровергает слова Санчо, заявившего, что его исключили из состава перед игрой намеренно. Кроме того, ни менеджер, ни клуб не хотят комментировать слова футболиста, написанные им в Твиттере.

Манчестер Юнайтед готов продать Джейдон Санчо после его ссоры с главным тренером команды Эриком Тэн Хагом. В Манчестере хотят получить за футболиста 50-60 миллионов евро. В подписании Санчо заинтересованы клубы не только из английской Премьер-лиги. Сообщается также об интересе со стороны команд итальянской Серии А и германской Бундеслиги.

Действующий контракт англичанина с МЮ рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления еще на один сезон. Напомним, что в состав Юнайтед игрок перешёл из дортмундской Боруссии летом 2021 года. Боссы команды тогда не пожалели денег и заплатили немецкой команде 85 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед
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