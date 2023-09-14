Джейдон Санчо отказался извиняться перед менеджером Манчестер Юнайтед

Вингер Манчестер Юнайтед отстранен от тренировок с командой из-за того, что он отказался извиняться перед тренером, сообщает Атлетик.

Джейдон Санчо отказался извиняться перед менеджером Эриком Тэн Хагом. В четверг, 14 сентября, МЮ заявил, что отстранили 23-летнего футболиста от тренировок со всей командой, он будет заниматься отдельно.

Напомним, что клуб Манчестер Юнайтед принял сторону менеджера. Они поддерживают слова Тэн Хага, которые он сказал после матча Арсенал – Манчестер Юнайтед. По информации источников, в клубе нечего добавить к сказанному. Это опровергает слова Санчо, заявившего, что его исключили из состава перед игрой намеренно.

Тен Хаагу не нравится работа Джейдона Санчо на тренировках, поэтому он начал привлекать в состав воспитанников академии Ганнибала Мэдджбри, которому 20 лет и Дэна Гора, которому 18. В прошлом сезоне менеджер Юнайтед дал время Санчо на то, чтобы тот восстановился от физических и психологических проблем.

Он назначил англичанину отдельных тренеров, которые должны помочь Джейдону вернуться на высокий уровень. Тен Хаг считает, что клуб сделал все возможное, чтобы Санчо было комфортно на Олд Трафорд, однако игрок не оценил этот и не серьезный подход на тренировках.