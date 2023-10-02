Джейдон Санчо хочет вернуться в дортмундскую Боруссию

Известный инсайдер Флориан Плеттенберг поделился информацией о будущем Джейдона Санчо.

«Эта ситуация определенно закончится зимой. Он хочет уйти, и есть возможность аренды, потому что покупка обойдется слишком дорого для многих заинтересованных сторон. Он находится в постоянном контакте с Терзичем, и вопрос относительно «Дортмунда» остается в силе», – сказал Плеттенберг в эфире Sky Sports.

Напомним, что Джейдон Санчо сейчас отстранен от первой команды «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с Эриком тен Хагом. Английский вингер был очень успешным в «Боруссии». Он забил 50 голов и сделал 64 ассиста в 137 матчах за Дортмунд. В 2021 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за Санчо 85 млн евро, однако в АПЛ Джейдон демонстрирует низкую эффективность.