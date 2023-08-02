Бывший вратарь сборной Бразилии Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры.

“Вот и все, народ! Вы дали мне все, я дал вам все. Мы сделали это все вместе”, – написал голкипер в своем инстаграме.

45-летний Буффон за свою карьеру выступал за “Парму” (1995-2001), “Ювентус” (2001-2018), “Пари Сен-Жермен” (2018-2019), вновь “Ювентус” (2019-2021), а также вновь за “Парму” (2021-2023).

Буффон является 10-кратным чемпионом Италии (2001/02, 2002/03, (2004/05, 2005/06)[e], 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20), 6-кратным чемпионом Италии (1998/99, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21), 6-кратным обладателем Суперкубка Италии (2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2020), чемпионом Франции (2018/19), а также обладателем Суперкубка Франции (2018).

Буффон с 1997 по 2018 год играл за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 176 матчей и пропустил 146 голов. В 2006 году Буффон стал чемпионом мира, а в 2012 году стал серебряным призером чемпионата Европы.