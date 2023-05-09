Джака покинет "Арсенал": назван его вероятный новый клуб

Швейцарский полузащитник “Арсенала” Гранит Джака в конце текущего сезона может сменить команду.

Как пишет The Sun, 30-летний футболист рассматривает предложение “Байера”.

Также источник отмечает, что наставник “канониров” Микель Артета не против трансфера.

В текущем сезоне швейцарец провел 44 матча, забив семь голов и отдав семь результативных передач.