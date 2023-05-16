Джака перейдет из "Арсенала" в клуб Бундеслиги

Полузащитник лондонского “Арсенала” и сборной Швейцарии Гранит Джака в летнее трансферное окно перейдет в леверкузенский “Байер”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб заплатит за футболиста около 15 миллионов евро. При этом, хавбек уже практически согласовал с “Байером” контракт до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне 30-летний Джака провел за “Арсенал” 45 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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