Дзаньоло отказался переходить в клуб АПЛ, ему грозят санкции

Хавбек “Ромы” Николо Дзаньоло не хочет переходить в “Борнмут”.

Как известно, англичане готовы заплатить за итальянца 30+5 млн евро, что устроило римскую команду.

В то же время сам футболист сборной Италии отказался встречаться со спортивным директором “Борнмута” и подписывать контракт.

Ожидается, что “Рома” применит к нему дисциплинарные меры.

В этом сезоне Николо провел за римлян 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.