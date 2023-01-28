Главная Новости Дзаньоло отказался переходить в клуб АПЛ, ему грозят санкции

Дзаньоло отказался переходить в клуб АПЛ, ему грозят санкции

Новости футбола Сегодня, 09:29
Фото: твиттер Ромы/автор неизвестен Фото: твиттер Ромы/автор неизвестен

Хавбек “Ромы” Николо Дзаньоло не хочет переходить в “Борнмут”.

Как известно, англичане готовы заплатить за итальянца 30+5 млн евро, что устроило римскую команду.

В то же время сам футболист сборной Италии отказался встречаться со спортивным директором “Борнмута” и подписывать контракт.

Ожидается, что “Рома” применит к нему дисциплинарные меры.

В этом сезоне Николо провел за римлян 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:56 "Манчестер Сити" выбил "Арсенал" из Кубка Англии
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола 26 янв 2023, 17:35 "Реал" победил "Атлетико" в Кубке Испании
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола 26 янв 2023, 15:46 Статистика Роналду в матче против "Аль-Иттихада"
Фото: твиттер "Аль-Иттихада"/Автор неизвестен Новости футбола 26 янв 2023, 15:07 "Аль-Наср" Роналду вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии
Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен Новости футбола 26 янв 2023, 12:55 Бывшим и нынешним игрокам "Ювентуса" грозит серьезное наказание
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен Новости футбола 26 янв 2023, 10:30 Месси согласовал с ПСЖ новый контракт: названы сроки
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт 1Win Актуальный промокод 2022 На сайт Лайнбет Промокод Linebet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:00 Звезда немецкого футбола признался, что боролся с раком Новости футбола Сегодня, 09:29 Дзаньоло отказался переходить в клуб АПЛ, ему грозят санкции Новости футбола Сегодня, 09:00 В Украинской ассоциации футбола возмущены матчами российских клубов с европейскими Новости футбола Сегодня, 06:53 Бельерин может покинуть "Барселону" Новости футбола Сегодня, 06:39 "Челси" покупает защитника "Лиона" за 30 миллионов евро Новости футбола Сегодня, 06:18 Клуб АПЛ может перехватить Шкриньяра у ПСЖ Новости футбола Сегодня, 06:00 Стало известно, где пройдет Кубок Америки-2024 Новости футбола Сегодня, 05:40 "Манчестер Сити" теряет ключевого защитника Новости футбола Сегодня, 05:35 "Ньюкасл" продлил контракт с защитником сборной Англии Новости футбола Сегодня, 05:18 Хавбек "Брайтона" Кайседо попрощался с клубом: его новая команда пока неизвестна
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Кремонезе - Интер прогноз и ставка на матч Серии А 28 января 2023 года Футбол Сегодня Аталанта - Сампдория прогноз и ставка на матч Серии А 28 января 2023 года Футбол 29 янв 2023 Лацио - Фиорентина прогноз и ставка на матч Серии А 29 января 2023 года Футбол 29 янв 2023 Наполи - Рома прогноз и ставка на матч Серии А 29 января 2023 года